Enrico Ioculano: il porto commerciale di Imperia deve essere valorizzato e va favorito il suo ingresso nell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale

"Il porto commerciale di Imperia deve essere valorizzato e il suo ingresso nell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale deve diventare una priorità". Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico, Enrico Ioculano.

"Durante la scorsa legislatura e in campagna elettorale mi sono concentrato sulle potenzialità dello scalo commerciale di Imperia, promuovendo incontri e confronti con operatori ed esperti del settore. Da questi dialoghi è emersa con chiarezza la necessità di regole uniformi e di una visione strategica condivisa per garantire pari opportunità tra tutti gli scali della regione", spiega Ioculano.

"Nei giorni scorsi – prosegue – ho presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale per chiedere al Presidente Bucci quali azioni concrete intenda intraprendere per favorire l’inserimento del porto commerciale di Imperia nell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, anche alla luce delle sue dichiarazioni durante una visita a Imperia, quando affermò di aver già discusso il tema con il Ministro competente".

"L’integrazione del porto commerciale di Imperia nell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale – conclude Ioculano – rappresenta una scelta strategica per valorizzare questa importante risorsa e rilanciare l’economia locale e regionale. Ora chi si è preso degli impegni li mantenga: il Presidente Bucci ci spieghi quali passi intende compiere per sostenere il futuro dello scalo commerciale di Imperia".