Ventimiglia: equipaggio della Croce Verde Intemelia aggredito da ubriachi che scagliano un grosso sasso (Foto)

“Questa notte, durante un intervento, il nostro equipaggio in turnazione notturna è rimasto coinvolto in una aggressione da parte di alcuni ubriachi”.

Lo scrive la Croce Verde Intemelia sul proprio profilo pubblico di Facebook mettendo in luce un episodio avvenuto nella città alta. “L'equipaggio – prosegue il messaggio - in rientro da Sanremo, è stato inviato a Ventimiglia per una caduta. Sul posto, la situazione è velocemente degenerata per la presenza di alcune persone che hanno iniziato ad inveire contro gli operatori stessi, ed hanno scagliato contro di loro un sasso di grosse dimensioni”.

Fortunatamente, rendendosi conto della impossibilità di operare in sicurezza e dopo aver invano cercato di portare la situazione sotto controllo, gli operatori si sono rifugiati all'interno del mezzo, tutelando la loro incolumità. In contemporanea, la Centrale Operativa del 118 ha allertato le Forze dell'Ordine, prontamente intervenute.

“Il soccorso e l'assistenza alle vittime – termina la Croce Verde - sono diritti universali e non discriminatori, che noi esercitiamo ogni giorno, ma non possiamo permettere che i nostri operatori, parte di questi volontari, debbano subire sempre più frequentemente vili atti di aggressione, sia verbale che fisica”.