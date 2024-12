Ospedaletti dà l’ultimo saluto a Gilberto Chiappa: colonna portante della Protezione Civile locale (Foto)

Questo pomeriggio, la comunità di Ospedaletti si è riunita per dare l’ultimo saluto a Gilberto Chiappa, figura storica e fondatore della Protezione Civile locale. Il funerale, celebrato presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, ha visto una grande partecipazione di cittadini, autorità locali e colleghi della Protezione Civile, a testimonianza del profondo affetto e della stima per un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio del territorio.

Subito dopo l'annuncio della sua scomparsa, il sindaco Daniele Cimiotti ha ricordato con emozione il contributo unico di Gilberto alla comunità: "Gilberto era molto più di un volontario della Protezione Civile, era un esempio di dedizione, altruismo e amore per Ospedaletti. La sua figura resterà per sempre nella memoria della nostra città." Le parole del primo cittadino hanno sottolineato non solo il ruolo operativo svolto da Chiappa in situazioni di emergenza, ma anche il suo costante impegno per il benessere collettivo e la tutela dell’ambiente.

Tra i presenti, anche rappresentanti di associazioni locali e amici che hanno condiviso momenti di lavoro e di vita con Gilberto. Molti hanno ricordato la sua energia inesauribile, il sorriso sempre pronto e il forte attaccamento al territorio. La Protezione Civile di Ospedaletti ha voluto rendere omaggio al suo fondatore con un messaggio toccante, ricordando non solo le sue azioni ma anche la sua umanità.