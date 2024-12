Vallecrosia, al via "A Natale donare è un gioco": raccolta solidale a favore dei servizi sociali (Foto e video)

Una raccolta solidale a favore dei servizi sociali di Vallecrosia per aiutare le famiglie bisognose della città, soprattutto in vista delle festività natalizie, si è svolta oggi nel supermercato Conad.

Residenti e non hanno aderito all'iniziativa solidale "A Natale donare è un gioco" consegnando giochi, prodotti di prima necessità o dolci ai volontari della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia e della Protezione civile presenti nel supermercato di via Roma. "E' stata una grande giornata, grazie a tutti i cittadini, politici e polizia locale che hanno donato, un nobile gesto soprattutto in vista delle festività natalizie" - commenta la volontaria e ideatrice della giornata Patrizia Bottiglieri, vestita per l'occasione da Babbo Natale - "Croce Azzurra e protezione civile sono sempre vicini a chi ha bisogno. Un ringraziamento speciale va all'Amministrazione comunale, in particolare al vicesindaco Marilena Piardi, che sostiene sempre le nostre iniziative".

"Una raccolta solidale organizzata nel giorno di Santa Lucia" - fa sapere il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - "Tutto quello che è stato raccolto sarà poi distribuito dai servizi sociali del Comune alle famiglie più in difficoltà della città. Ringrazio i volontari per la disponibilità e cittadini per la loro generosità e solidarietà".