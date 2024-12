Ventimiglia: lunedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, l'ordine del giorno in discussione

E’ stato convocato per lunedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale di Ventimiglia.

All’ordine del giorno dopo le comunicazioni del Sindaco ed il ‘Question time’ con le mozioni, interpellanze ed interrogazioni, è prevista la discussione di alcune variazioni di bilancio.

Sarà quindi approvato lo schema di regolamento per il controllo congiunto e sub patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto dei soci pubblici di Rivieracqua. Verrà anche approvata la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie ed il programma triennale 2025/2027 per l’affidamento di incarichi di studio (ricerca o consulenza e collaborazione esterna).

Prevista anche l’adesione al consorzio stradale denominato ‘Consorzio strada madonna delle virtù’, la convenzione tra i comuni di Ventimiglia e Camporosso per la gestione associata della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Sarà quindi approvato il nuovo regolamento della commissione mensa, la convenzione con il comune di Olivetta San Michele per servizio di Polizia Locale e per la gestione dei servizi di Protezione Civile, antincendio boschivo e assistenza alla popolazione. Infine sarà approvato il regolamento per l’assegnazione e gestione dei pascoli di proprietà comunale.