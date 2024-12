Sanremo: domenica prossima alla chiesa di Nostra Signora della Mercede il Presepe Vivente

Domenica prossima, dalle 15 alle 17, il cortile della parrocchia francescana Nostra Signora della Mercede a Sanremo, si trasformerà in un autentico viaggio nel tempo, riportandoci al Paese dei tempi di Gesù. Un’occasione imperdibile per grandi e piccini di immergersi nei sapori, colori e atmosfere che ci avvicinano al vero significato del Natale.

Il Presepe Vivente, realizzato con il contributo e l’entusiasmo dei bambini del catechismo e in collaborazione con la scuola S.E.I. - C.P.T., promette di regalare un pomeriggio ricco di emozioni. Le diverse scene saranno animate da figuranti in costumi tradizionali, che daranno vita ai mestieri, alle attività quotidiane e alla spiritualità di quel tempo. Sarà possibile camminare tra i banchi dei mercati, ammirare l’operosità degli artigiani e, naturalmente, e seguire Maria e Giuseppe verso la capanna dove nascerà Gesù, cuore pulsante dell’evento, anch’egli attore della parrocchia, un bimbo nato a fine novembre.

Non si tratta solo di una rappresentazione scenografica, ma di un’opportunità per rivivere il messaggio di speranza e amore che il Natale porta con sé. Attraverso i dettagli storici e le emozioni suscitate dal coinvolgimento diretto, il Presepe Vivente invita a una riflessione profonda sul significato di questa festa, spesso offuscata dai ritmi frenetici della modernità. Durante l’evento sarà possibile vistare la taverna che offrirà il vin brulè, la cioccolata calda, focaccine, frutta secca, dolci, agrumi e tanto altro.

L’evento si distingue per la sua capacità di coinvolgere l’intera comunità parrocchiale, dai più piccoli ai più grandi. Il contributo delle famiglie e la collaborazione con la scuola dimostrano come il Natale sia un momento di unione e condivisione. Ogni dettaglio è stato curato con amore, per offrire ai visitatori un’esperienza autentica e indimenticabile.