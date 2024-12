Gran Galà di Capodanno al Roof Garden del Casinò di Sanremo: il programma

In un Roof Garden glamour ed estremamente accattivante negli allestimenti natalizi, il Casinò ha creato per i suoi migliori clienti “il gran galà di Capodanno” allietato dalla musica coinvolgente dei Paipers che proporranno i brani cult degli Anni Sessanta; da “Sapore di Mare” a “Quando, Quando, Quando” una serie di evergreen immortali. Musica ma anche show magic comedy con Andrea Paris, che si definisce ironicamente “prestiggiattore”, riferendosi al ruolo cui dà vita, di mago e interprete teatrale brillante sapientemente mixati tra loro. La serata evento, su invito per l’affezionata clientela, è da tempo Sold Out.

“Il gala di Capodanno è un appuntamento che il Casinò ha con i suoi migliori clienti per festeggiare insieme l’inizio di un nuovo periodo, che tutti speriamo foriero di avvenimenti positivi. La musica degli Anni Sessanta sarà il file rouge dell’evento, mentre Andrea Paris,già apprezzato dal nostro pubblico, assicurerà un intrattenimento di grande qualità. Divertimento che continuerà il 4 gennaio con l’attore performer Claudio Lauretta, che ritorna a gentile richiesta. Glamour, eleganza e allegria per i primi giorni del 2025, per cui stiamo preparando il calendario eventi e la grande festa per i120 anni della nostra azienda. Invitiamo tutti a visitare il Casinò, addobbato nella sua migliore immagine natalizia, formulando i più sentiti auguri di serene e gioiose festività.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri Dott.sa Sonia Balestra e dott. Eugenio Nocita.

I festeggiamenti per il 2025 continueranno anche per l’Epifania con l’esilarante performance d’autore di Claudio Lauretta il 4 gennaio al Roof Garden, una serata di gala riservata ai migliori clienti della Casa da Gico, già Sold Out. Claudio Lauretta, in arte Mister Voices, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.

I Paipers 31 dicembre2024

Rivivi le magiche atmosfere de "La Dolce Vita" italiana con un emozionante viaggio nel passato nella splendida Italia degli anni '60, con le più grandi canzoni di quel periodo suonate dai Paipers. Da "Nel Blu dipinto di blu" ad "Azzurro", da "Quando Quando Quando" a "Sapore di Sale", il repertorio spazia attraverso balli lenti, twist e rock’n'roll.

Lo spettacolo offre un'esperienza coinvolgente che trasporta gli spettatori nella magica atmosfera dei "sixties": dalla musica, all'abbigliamento, allo slang, tutto è vintage.

I Paipers vantano esperienze significative, come opening act per artisti del calibro di Patty Pravo, Peppino di Capri e Red Canzian dei Pooh, hanno inoltre suonato in prestigiose location come il 1001 di Londra, il Casinò di Sanremo, il Club Reef di Sharm el Sheikh, l’Hotel Principe di Savoia di Milano e Grotta Palazzese a Polignano a Mare.

Andrea Paris 31 dicembre 2024

Torna a Sanremo lo spettacolo di magic comedy di Andrea Paris con nuovi numeri di prestidigitazione e mentalismo, in un’escalation di ritmo e comicità.

Il suo è uno show di magia e comicità che ha come tratto distintivo il coinvolgimento del pubblico, chiamato sul palco ad interagire con lui.

Prestidigitazione e mentalismo si susseguono in un’escalation di ritmo e comicità che investe il pubblico con un “tram” fatto di meraviglia.

Palline, corde, carte, pensieri, colori ed un pizzico di sana follia unita ad un forte senso dell'ironia sono la ricetta dello spettacolo, dove gli adulti riscoprono l’essere bambini ed i bambini accompagnano gli adulti nel mondo straordinario che solo la magia sa creare.

Paris si definisce ironicamente “prestiggiattore”, riferendosi al ruolo cui dà vita, di mago e interprete teatrale brillante sapientemente mixati tra loro.

Svariate sono le partecipazioni a programmi televisivi che lo rendono un volto noto al grande pubblico. Nel 2019 Italia’s Got Talent lo consacra tra i concorrenti di maggior successo, classificandosi, Paris, al secondo posto. Nel 2020 vince il contest televisivo Tu si qué vales. Successivamente entra a far parte del cast di Honolulu, partecipa a trasmissione Rai I soliti ignoti e Stasera tutto è possibile su RaiDue. Il 2023 è l'anno del Teatro Zelig di Milano, dove porta il suo one man show "Apparis/Scomparis"; lo stesso anno partecipa all’edizione televisiva di Zelig trasmessa su Canale 5, al fianco di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Claudio Lauretta 4 Gennaio 2025

Claudio Lauretta, in arte Mister Voices, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loromodo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.

Ecco che allora, nello spettacolo teatrale IMITAMORFOSI, si fonde l’imitazione con la metamorfosi, indi l’attore, il cantante o il politico di turno viene riproposto in modo fantasioso, svelandone i tic e le manie comportamentali. Claudio nel rinnovato spettacolo teatrale, con ritmi serrati, racconta ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni, canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici, ma ben congeniati, quali occhiali, cappelli, parrucche e barbe posticce, come un moderno Fregoli.

Al suo fianco, il Maestro Picollo, abile chitarrista, che da anni lo accompagna “svogliatamente” in tutti i palcoscenici d’Italia, sembra non divertirsi molto ad essere li, ma con le sue esternazioni fulminee e sagaci, fa subito breccia nel cuore del pubblico. IMITAMORFOSI è per tutti, fa trascorrere momenti spensierati e tiene incollato lo spettatore in uno spettacolo in cui l’energia è sempre al top, in modo leggero, amichevole, non banale, dal momento in cui inizia sino alla fine.