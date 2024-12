Triora, chiusa via Cava per edificio pericolante: ordinanza del Sindaco Di Fazio per la messa in sicurezza

Il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, ha emesso un’ordinanza urgente per la chiusura di via Cava a causa della pericolosità di un edificio pericolante, a seguito di un crollo parziale della terrazza. Il provvedimento ha dispostoil divieto di transito pedonale nella zona antistante l’immobile interessato.

L’ordinanza si è resa necessaria dopo la segnalazione del 16 novembre scorso, seguita da un sopralluogo tecnico che ha confermato la gravità del rischio per l’incolumità pubblica e privata. Il sindaco ha quindi disposto la transennatura dell’area interessata, affidata alla ditta Delta Mizar, e ha ordinato ai proprietari dell’immobile di intervenire tempestivamente per la messa in sicurezza.

I proprietari dovranno effettuare la messa in sicurezza entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza, incaricare un tecnico abilitato per la direzione dei lavori e presentare una perizia giurata che attesti l’eliminazione di ogni pericolo e poi, in caso di inottemperanza, l’intervento sarà eseguito d’ufficio dal Comune a spese dei proprietari, con il rischio di denuncia all’autorità giudiziaria. L’obiettivo prioritario è garantire la sicurezza della viabilità pedonale e prevenire situazioni di degrado. L'ordinanza prevede che il divieto rimanga in vigore fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza e alla certificazione della rimozione del rischio.

L’ordinanza è stata notificata ai proprietari, alla Prefettura di Imperia, ai Vigili del Fuoco e al comando dei carabinieri di Triora. Con questa misura, l’amministrazione di Triora sottolinea l’importanza della prevenzione e della rapidità nell’intervento per tutelare i cittadini.