Sanremo, blitz delle forze dell’ordine in centro, Fdi: "Gratitudine alle forze dell'ordine"

Blitz delle forze dell’ordine in centro a Sanremo.



Fratelli d'Italia Sanremo vuole esprime tutto l'apprezzamento e la gratitudine alle forze dell'ordine che ieri sera hanno preso parte, in forma congiunta, ad un’operazione volta a garantire la sicurezza per i cittadini di Sanremo e per gli ospiti che visitano la nostra città.



"Siamo da sempre promotori del rispetto della legalità e sentiamo di dover esprimere vicinanza e gratitudine a chi sorveglia affinché ciò sia garantito e dunque, in primis, alle forze dell'ordine, ancora troppo spesso criticate da chi non capisce la difficolta di agire in situazioni di degrado e criminalità. Costoro sono, per noi, quei super Eroi che svolgono con dedizione e abnegazione un ruolo scomodo che garantisce la sicurezza di tutti"

Un ringraziamento anche al dipartimento sicurezza provinciale Fratelli d'Italia