Programma Bucci: Biasi (Lega) "Bene la semplificazione e il sano partenariato pubblico-privato come per l’ospedale di Bordighera"

“Organizzazione, semplificazione e trasparenza. La Lega approva il programma del presidente Marco Bucci e lo sosteniamo convintamente come ha fatto la maggioranza dei liguri. Porterò in consiglio regionale la mia trentennale esperienza di amministratore locale. E’ importante avere una visione al fine di migliorare la vita dei liguri e lo sviluppo del territorio amministrando il bene comune". Lo ha detto il consigliere regionale della Lega Armando Biasi durante il suo intervento in aula sul programma di governo della giunta Bucci.

"E adesso sono felice di essere insieme a chi come me - prosegue - fino a poco tempo fa, è stato sindaco. La Liguria deve diventare il posto ideale per vivere, studiare, lavorare e trascorrere il tempo libero. Vogliamo una regione che sia proiettata verso una crescita sociale, economica e ambientale. Di fronte alle difficoltà troveremo soluzioni idonee per tutti i progetti a beneficio della nostra comunità. In particolare, noi ci poniamo l’obiettivo dello sviluppo economico sostenibile, che non è ad esclusivo appannaggio della sinistra, perché chiunque amministra deve avere il senso civico e ha il dovere di tutelare allo stesso tempo il paesaggio e l’ambiente, ma anche gli obiettivi di crescita del territorio. Chi arriva come me dall’amministrazione di un Comune sa quanto sia importante creare dei posti di lavoro. Riguardo alla semplificazione, purtroppo sappiamo quanti bravi sindaci che ottengono finanziamenti pubblici per la loro comunità, restano poi bloccati a causa dell’imperante e vetusta burocrazia".

"Mi attiverò quindi - termina Biasi - per evitare impedimenti di questo tipo, come quelli relativi alla Sovrintendenza e ad altri Enti. Lavoreremo non soltanto per agevolare la vita dei liguri, ma anche quella degli amministratori locali e del sano partenariato pubblico-privato che porta a nuovi posti di lavoro nel pieno rispetto del territorio. Per esempio, una buona esperienza è quella che stiamo riscontrando nel presidio ospedaliero di Bordighera. In tal senso, ricordo che quando l’allora presidente Claudio Burlando (Pd) voleva chiuderlo, noi sindaci eravamo in prima linea a occupare le strade a fianco dei cittadini. Oggi, anche attraverso atti convenzionali, esiste un ospedale”.