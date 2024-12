Il Tar annulla l'ordinanza di precettazione del Ministro Salvini: domani confermato per tutto il giorno lo sciopero dei trasporti

E’ stato confermato, dalle 8.30 alle 17.30 e dopo le 20.30, lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico aderenti al sindacato Usb.

Il Tar del Lazio, infatti, ha accolto la richiesta dell’organizzazione di categoria di sospendere l’ordinanza di precettazione del Ministro Salvini. Domani, quindi lo sciopero sarà come previsto, regolare e legittimo e durerà 24 ore anche nei trasporti.

“Per una volta vincono i lavoratori e vince la democrazia – dicono dall’Usb provinciale – e, ora che abbiamo smentito l’arroganza del Ministro Salvini, le aziende saranno costrette a rimangiarsi tutte le comunicazioni di riduzione che frettolosamente hanno fatto uscire tra categorie e utenti nelle ultime 24 ore per depotenziare ulteriormente la nostra lotta. Domani sarà una bella giornata per la nostra libertà ed il nostro diritto di protesta. Bene abbiamo fatto a disobbedire e tenere duro per difendere un diritto che ci è stato donato da chi ha lottato prima di noi. Bene hanno fatto tanti lavoratori e lavoratrici a sostenere insieme a noi questa battaglia importante”.