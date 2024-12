Sanremo: in Rsa i nonni pasticcieri per i senzatetto e i meno fortunati (foto)

Quest’anno, sotto le feste, gli anziani ospiti delle RSA "hanno messo le mani in pasta… per una giusta causa!". Si chiama “Dolce Natale” ed è l’iniziativa natalizia ideata e realizzata presso le case di riposo di Emeis Italia, attore di riferimento nell’assistenza socio-sanitaria e nella creazione di strutture per l’accoglienza e la cura delle persone fragili.

I nonnini e le nonnine ospiti delle strutture del gruppo si sono trasformati in inediti pasticceri per preparare e confezionare il dolce per il cenone di Natale delle persone svantaggiate e meno fortunate. A Sanremo, in provincia di Imperia, ha aderito all'iniziativa la Residenza Julia.

Biscotti dalle forme natalizie, dolci tipici delle feste, muffin e cupcake con i colori del Natale…Tutti i dolci, realizzati in collaborazione con gli educatori e i cuochi delle strutture, sono stati prodotti a mano dagli anziani durante i laboratori di cucina a tema realizzati ad hoc per l’iniziativa.

Ogni RSA aderente ha poi individuato un ente benefico del territorio a cui effettuare la donazione delle golose creazioni: mense dei poveri, comunità che si occupano di famiglie indigenti o di persone senza fissa dimora, associazioni dedicate ai senzatetto che organizzeranno i pasti di Natale presso le loro strutture.

E così la Festa di Natale si trasforma in un momento di solidarietà che scalda i cuori e fa bene a tutta la comunità.

Alessandra Taveri CEO di emeis Italia racconta: «Anche quest’anno abbiamo deciso di vivere il Natale con un’iniziativa solidale che punta a coinvolgere i nostri ospiti in un’attività ricreativa che allo stesso tempo li faccia sentire utili e importanti. Gli anziani sono una risorsa per la nostra società e a volte anche un piccolo gesto, come preparare e regalare dei biscotti, può avere un valore immenso per chi lo fa e per chi lo riceve».