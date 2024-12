Aspettando Bordighera Outdoor 2025,, tutto pronto per il weekend di eventi all'insegna dello sport

Sabato 14 e domenica 15 dicembre torna Aspettando Bordighera Outdoor 2025, con due corsi di guida MTB dedicati a chi ama l’avventura sulle due ruote e una suggestiva passeggiata per scoprire en plein air paesaggi, storia e cultura.

Sabato 14 dicembre dalle 9.00 alle 16.00, a cura di Supernatural, è in calendario un corso di guida E-MTB livello intermedio, con istruttori F.C.I.

Per chi invece preferisce vivere a piedi il territorio, il 14 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 Simona Gibertini propone la passeggiata culturale “Sulle tracce degli inglesi”.

Domenica 15 dicembre dalle 9.00 alle 16.00 tornano protagonisti gli appassionati di MTB con il corso di guida livello avanzato con Istruttori F.C.I., a cura di Supernatural.



Aspettando Bordighera Outdoor è il ciclo di appuntamenti con l’attività all’aria aperta ideato dall’Assessore Melina Rodà per valorizzare le esperienze outdoor che la città delle palme offre ogni giorno dell’anno: ricchezza e varietà del territorio, clima favorevole in ogni giorno dell’anno, infrastrutture come il bike park di Montenero sono gli ingredienti per una ricetta di sicuro successo.

Le iniziative di Aspettando Bordighera Outdoor proseguiranno fino al 12 gennaio 2025; il programma completo è disponibile su visitbordighera.it.

Per informazioni, prenotazioni e prezzi:

Passeggiate culturali - Simona Gibertini, +39 338 5722833 (telefono o whatsapp)

E-Bike escursioni in strada - Discover Riviera, Gioele Morreale +39 393 2477637

E-MTB e MTB escursioni fuori strada - Supernatural, Stefano Scialli +39 392 9097560 / info@super-natural.it

www.visitbordighera.it