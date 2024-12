Sanremo: iniziati i lavori di riqualificazione all’interno della galleria Francia, chiusura notturna fino a sabato (Foto)

Contestualmente ai lavori notturni in via Francia (che ne comportano la chiusura, fino a sabato 14 dicembre, tutti i giorni dalle 22 alle 6), sono iniziati anche gli interventi all’interno della omonima galleria.

Si tratta di lavori inseriti nel PNRR, per una riqualificazione funzionale ed estetica del tunnel, dove è inoltre previsto un miglioramento del sistema di illuminazione. Gli interventi, per non impattare sul traffico veicolare, vengono effettuati di notte ed in coincidenza con la manutenzione già in corso sul ponte. La prima parte riguarderà la demolizione all’interno della galleria delle parti da sostituire, partendo dal marciapiede lato monte, per poi procedere, dopo Natale, con i rivestimenti finali.

Il provvedimento di chiusura di via Francia, valido fino a sabato prossimo, prevede anche il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli trasgressori.