Gli uffici della Questura di Imperia al freddo da cinque giorni: il sindacato Silp “Situazione inammissibile”

"Siamo al quinto giorno senza riscaldamento in tutta la Questura con i colleghi e gli impiegati civili costretti a lavorare in una situazione inaccettabile. Registriamo l’ennesima vicenda che riguarda la situazione complessiva di tutta la Questura con il personale costretto a lavorare mentre sono in corso lavori di ristrutturazione importanti e relativi disagi a cui aggiungere questa inammissibile condizione che puntualmente, ogni anno si ripete". Interviene in questo modo Il Segretario Generale Provinciale del Silp, Antonio Peroni.

"Come rappresentanti dei lavoratori ci chiediamo se non sia arrivato il momento che l’Amministrazione trovi una soluzione definitiva a questa situazione che, oltretutto, si ripete al contrario ogni estate con i colleghi costretti a lavorare in ambienti che sono veri e propri forni. Mentre si sta completando la sostituzione delle tegole in amianto viene da chiedersi cosa altro dovranno sopportare i poliziotti della Questura per poter lavorare in ambienti dignitosi ed a norma".