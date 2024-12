Confartigianato e Coldiretti donano ai vescovi Borghetti e Suetta una statuina per il presepe

Come da tradizione, anche quest’anno la Confartigianato e la Coldiretti hanno donato alle Diocesi di Ventimiglia-Sanremo e Imperia-Albenga una statuina per il presepe.

Il primo incontro è avvenuto con il Vescovo di Imperia-Albenga Mons. Guglielmo Borghetti, che ha ricevuto la visita di Diego Parodi per la Confartigianato e Cristiano Rossi per la Coldiretti. Successivamente le due associazioni si sono recate a Sanremo per la consegna della statuina anche al Vescovo Mons. Antonio Suetta. All’incontro hanno partecipato il segretario della Confartigianato Barbara Biale e nuovamente Cristiano Rossi per la Coldiretti.

I dirigenti, durante i due incontri, hanno portato ai Vescovi gli auguri di buone feste da parte degli iscritti delle rispettive associazioni.

La statuina, realizzata appositamente per il presepe 2024, si va ad aggiungere a quelle già donate negli anni scorsi, andando quindi ad aumentare di volta in volta la rappresentazione di un settore produttivo che simboleggia la cultura italiana del lavoro.

L’iniziativa, inserita in un progetto pluriennale, ha l’obiettivo di mettere in evidenza i valori dell’impresa e dell’artigianato nella tradizione del Paese con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Il mondo agricolo, dell'agroalimentare e dell'artigianato, con i loro prodotti, rappresentano infatti l'eccellenza del Made in Italy nel mondo.