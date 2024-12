Sanremo, il sindaco incontra il presidente del servizio cani guida Lions: 1° passo per progetti di solidarietà (foto)

Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Mager ha ricevuto a Palazzo Bellevue il presidente nazionale del Servizio Cani Guida dei Lions Giovanni Fossati, il quale ha chiesto al primo cittadino come poter valorizzare, durante la settimana del Festival di Sanremo, il servizio offerto dal “Centro Cani Guida Lions” di Limbiate.

Si tratta di una realtà di eccellenza riconosciuta come uno dei più importanti centri europei per la formazione di cani guida destinati a persone non vedenti, che vengono preparati con tecniche avanzate e attenzione alle esigenze individuali di ciascun utente, diventando così “due occhi” per chi non vede e offrendo sicurezza e indipendenza.

L’incontro, a cui ha partecipato anche l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, è stato caratterizzato da uno spirito di collaborazione e grande sensibilità verso un tema di fondamentale importanza.

Il primo cittadino, infatti, ha espresso il suo interesse a sostenere l’iniziativa e a trovare, insieme all’amministrazione comunale, momenti di visibilità per valorizzare il servizio, finalizzato a sostenere le persone con disabilità e a garantire loro le stesse opportunità di autonomia e sicurezza.

“Siamo fieri di contribuire alla promozione di un progetto così nobile – ha dichiarato il sindaco Mager– perché il lavoro svolto dal Servizio Cani Guida dei Lions non solo aiuta concretamente le persone non vedenti ma rappresenta un esempio di come solidarietà, competenza e generosità possano aiutare concretamente”.

L’assessore Sindoni, inoltre, ha sottolineato come il Festival di Sanremo rappresenti “un’occasione ideale per sensibilizzare il pubblico su temi di rilevanza sociale, grazie alla visibilità che l’evento garantisce a livello nazionale e internazionale e riuscendo così a veicolare un messaggio di solidarietà e speranza”.

Al termine dell’incontro, il presidente Fossati ha voluto omaggiare il sindaco Mager con il guidoncino ufficiale del Servizio Cani Guida Lions, simbolo del legame tra l’organizzazione e la città di Sanremo. Inoltre, ha consegnato una pregiata raffigurazione in peltro di un cane guida Lions, completo di maniglia per la guida, quale segno tangibile dell’impegno e della dedizione del centro, nonché il “Ca(n)endario 2025”, un calendario speciale creato per sostenere il Servizio Cani Guida.

Il presidente Fossati ha ringraziato il sindaco e l’assessore per la calorosa accoglienza e per la disponibilità dimostrata nel sostenere il progetto.

“Sanremo, con la sua visibilità e la sua storia – ha detto il presidente Fossati - rappresenta un’opportunità unica per dare eco al nostro messaggio e al nostro impegno. Grazie al sindaco Mager e all’assessore Sindoni, siamo certi che il nostro lavoro troverà ancora più supporto e riconoscimento e potrà rappresentare solo l’inizio di un percorso che ci vedrà uniti nel promuovere messaggi di speranza, solidarietà e impegno per chi affronta la cecità con forza e determinazione”.

Anche Roberto Pecchinino(Lions), presente all’incontro, ha evidenziato l’importanza di coinvolgere attivamente la cittadinanza e le istituzioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della disabilità visiva.