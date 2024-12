Sanremo, grande successo a villa Nobel per "Health and food festival - Il cibo del benessere" (foto)

Si è concluso con grande successo domenica 8 dicembre alla Villa Nobel di Sanremo (Imperia) la prima edizione di Health And Food Festival: Il Cibo Del Benessere, un evento che ha celebrato la stretta connessione tra territorio, alimentazione e benessere, promuovendo una vita sana, longeva e di qualità.

Durante il festival, Villa Nobel ha accolto centinaia di visitatori, tra esperti e appassionati, in un programma ricco di appuntamenti che hanno spaziato tra approfondimenti scientifici, show cooking, degustazioni, laboratori didattici per bambini e incontri culturali. Con oltre 30 relatori e chef coinvolti, il festival si è distinto come un evento unico per la Liguria, posizionandosi come una piattaforma di innovazione e conoscenza sul rapporto tra cibo e salute.

La giornata inaugurale di venerdì 6 dicembre ha aperto con appuntamenti dedicati alla formazione e all’innovazione, realizzati in collaborazione con l’Università di Genova. Tra i momenti più significativi: il laboratorio creativo per bambini “Cavoli a merenda? e Fiori eduli”, un seminario sulla celiachia e le intolleranze alimentari rivolto ai ristoratori, la tavola rotonda su “Alimentazione, benessere e longevità” e la presentazione del libro innovativo Quantum: Gastrofisica e Cucina Quantistica con la mostra fotografica “Nutrire la salute: essenze creative”.

Sabato 7 dicembre ha visto protagonisti la cucina locale e l’innovazione con show cooking che hanno messo in risalto i prodotti biologici e a chilometro giusto. L’incontro sui “Cibi del futuro” ha arricchito il programma con una riflessione su sostenibilità e innovazione alimentare. Il corso per famiglie con bambini “Nutri-Natale” (che si è tenuto anche domenica) ha saputo coinvolgere attivamente il pubblico in esperienze uniche e formative, per comprendere che la nutrizione sana deve essere anche piacevole.

Un appuntamento di rilievo è stato l’evento “Pro-Aging, il Percorso della Vita: strategia per la salute”, curato dal Centro Studi Alfred Nobel di Sanremo, e dedicato e riservato alla formazione del personale sanitario che ha esplorato come un’alimentazione corretta e uno stile di vita sano contribuiscano alla crescita di bambini sani e adulti consapevoli.

Domenica 8 dicembre, il festival ha chiuso in bellezza con gli spettacolari show cooking di cucina quantistica e di cucina salutistica. Gli appuntamenti dedicati all’ecosistema marino e alla salute dei bambini nelle scuole hanno sottolineato il carattere multidisciplinare dell’evento, che ha saputo toccare i temi del benessere a 360 gradi.

Tra gli elementi distintivi dell’evento, la valorizzazione del patrimonio enogastronomico ligure: dall’olio extravergine di oliva alle eccellenze dell’entroterra, ogni appuntamento ha dimostrato come il territorio sia una fonte inesauribile di salute e benessere. Degustazioni di vini Triple A e Amarone della Valpolicella hanno sottolineato il legame tra il concetto di chilometro giusto e la sostenibilità.

La formula vincente del festival è stata la capacità di coniugare tradizione e innovazione, testimoniata dal successo del ristorante temporaneo “La Cucina a Km Giusto” e dagli eventi che hanno insegnato a grandi e piccoli a considerare il cibo come una risorsa preziosa.

La realizzazione del festival è stata resa possibile anche grazie al contributo di, Laboratorio A.C.A.D. S.r.l., Reale Mutua Assicurazioni - Capponi Romano e Stickel Federico S.r.l. Agenzia di Sanremo, Novamedica Società Cooperativa Sociale, Over Residence S.r.l., Hifas da Terra S.L., e del Congresso rivolto al personale sanitario di Piemme Pharmatec Italia S.r.l., Laboratoires Boiron S.r.l., Laboratori Legren S.r.l., Pharmextracta S.r.l., Abiogen Pharma S.p.A., Pharma-Line S.r.l., Adamah S.r.l., The Longevity Bio-Lab - Lipinutragen S.r.l., CE.M.O.N. S.r.l., Farmagens Health Care S.r.l., AVD Reform S.r.l., Hifas da Terra S.L..

Ideato da Gianfranco Trapani in collaborazione con Prime Quality, gestore di Villa Nobel la cui proprietà è della Provincia di Imperia, il festival ha offerto una visione a 360 gradi del benessere, in un territorio che da sempre promuove uno stile sano e naturale con le sue tradizioni gastronomiche e le sue eccellenze.

Il Centro Studi Alfred Nobel Sanremo vuole essere strumento per gli Enti del territorio primi tra questi Regione Liguria e comune di Sanremo per rendere dinamiche le relazioni con le istituzioni svedesi, ed in particolare con la fondazione Alfred Nobel, responsabile dal 1905 della complessa gestione di attribuzione dei prestigiosi Premi Nobel, la cui cerimonia avviene ogni anno il 10 dicembre.

Prime Quality è composta da esperti di eventi privati ed aziendali. Un team giovane e dinamico con importanti esperienze internazionali che si dedica con passione alla cura di ogni dettaglio che lavora sulle specificità di ciascun cliente per realizzare eventi unici con team dedicati e professionali. I servizi offerti includono event management, catering, banqueting, noleggio attrezzatura, intrattenimento ed allestimenti.

Villa Nobel fu il nido del celebre industriale, chimico e filantropo svedese Alfred Nobel, che in essa lavorò a numerosi brevetti e redasse il famoso testamento con cui destinava la sua fortuna all’istituzione del Premio che porta il suo nome. Rappresenta l’ultima dimora di Alfred Nobel, in cui visse gli ultimi anni della sua vita con un’intensa attività di ricerca e sperimentazione. La storia dell’edificio ebbe inizio alla fine del 1870, quando il farmacista di Rivoli Pietro Vacchieri fece costruire, su progetto di Filippo Grossi, un’elegante palazzina circondata da un bellissimo parco di piante pregiate che si estendeva fino al mare. Alfred Nobel, che l’acquistò nel 1891, vi abitò fino al 1896; anno della sua morte.