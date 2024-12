Sanremo: pubblicata la graduatoria, ecco i tre operai che saranno assunti dal comune per i lavori urgenti

E’ stata diramata la graduatoria relativa al bando di l’assunzione per tre operai professionali, a tempo pieno ed indeterminato, del Comune di Sanremo.

Si tratta di Maurizio Ferratusco, Cristiano Antolino e Stefano Patruno. Attraverso un concorso pubblico palazzo Bellevue ha assunto i tre operai che possano occuparsi della manutenzione delle strade.

In particolare la posa in opera di laterizi, pietre, pavimenti e rivestimenti ma anche intonacatura di pareti, pittura di parapetti e simili, realizzazione e preparazione di impasti (inerti, calcestruzzo etc.), manutenzione opere di sostegno/bauletti/parapetti in pietra, muratura, metalli ed altri lavori riferiti alla manutenzione.

Gli operai gestiranno gli interventi di urgenza in gestione diretta, anche con guida di automezzi e operando all’interno di squadre.