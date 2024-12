Sanremo: il nido d’infanzia 'Villa Peppina' celebra i 20 anni dal passaggio a gestione indiretta

Il Nido d’infanzia ‘Villa Peppina’, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, apre sabato prossimo le porte alla cittadinanza, per celebrare i 20 anni dal passaggio a gestione indiretta.

Il Nido d’infanzia “Villa Peppina”, situato in Piazza San Bernardo a Sanremo, è una struttura comunale a gestione indiretta che accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi, con una capienza di 18 posti. Attualmente la gestione è affidata alla Cooperativa Sociale Jobel, una realtà no profit nata nel 2005, che opera nelle province di Imperia e Savona offrendo servizi educativo-pedagogici alla persona.

L'anniversario rappresenta un'importante occasione per sottolineare come la sinergia tra il Comune di Sanremo e il terzo settore si muova da tempo nella direzione di un impegno congiunto per promuovere l'educazione dei bambini e delle bambine. La collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa Jobel ha permesso di garantire un servizio educativo di qualità, attento alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie.

Il programma della mattinata è il seguente:

- 9:30: Saluti istituzionali

-10:00 - 11:00: "Una storia lunga 20 anni"

- 11:00 - 13:00: Brindisi, rinfresco e visita agli spazi del nido.