Riva Ligure: approvata la delegazione trattante 2024 e il fondo accessorio per il personale comunale

La Giunta comunale di Riva Ligure ha approvato la costituzione della delegazione trattante di parte datoriale per il 2024, designando il Segretario comunale, Francesca Viglione, come presidente e Massimo Papa, responsabile dell’ufficio personale, come componente. La delegazione avrà il compito di gestire le trattative e sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi per l’anno prossimo.

Tra le misure adottate, è stato quantificato il trattamento economico accessorio del personale comunale per il 2024, che ammonta complessivamente a 240.283,48 euro. Di questa somma, 55.089,76 euro saranno destinati al fondo per le posizioni organizzative, mentre il restante sarà impiegato per indennità e compensi vari, tra cui incentivi per funzioni tecniche, straordinari elettorali e compensi ISTAT. Una quota specifica, pari a 6.208,53 euro, sarà riservata a indennità di turno, lavoro straordinario e specifiche responsabilità.

Con questa delibera, l'amministrazione comunale ha riaffermato il suo impegno nel garantire il giusto trattamento al personale, valorizzando il loro lavoro e le loro competenze per il buon funzionamento della macchina comunale. La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva per consentire un rapido avvio delle attività previste.