La sanremese Marta Giannotti è "Miss Inverno 2024" (foto)

Marta Giannotti, ventenne di Sanremo e studentessa di ingegneria a Torino, è stata eletta “Miss Inverno 2024” al Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga. La giovane, apprezzata per il sorriso radioso e il portamento elegante, ha ricevuto in premio un volo panoramico nei cieli della Liguria, offerto dall’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure, sponsor storico dell’evento.



Il concorso, che sfida la tradizione delle sfilate estive scegliendo il clima invernale come cornice, ha visto in gara dodici partecipanti provenienti da tutta la regione. Oltre al titolo principale, sono state assegnate diverse fasce: Valentina Bolaffio, di Imperia, ha vinto il premio “Vox Populi” grazie al voto del pubblico; Ambra Palombo, di Sanremo, ha ricevuto il titolo di “Miss Eleganza”; e Anastasia Corona, di Genova, è stata nominata “Miss Sorriso”.



La serata, condotta da Luca Valentini e Ilaria Salerno, è stata arricchita da intermezzi musicali con le esibizioni di Corinna Parodi, Giorgia Pastorelli e FH3NIX (Lorenzo Servello), offrendo momenti di intrattenimento al pubblico. La giuria, composta da personalità locali come le giornaliste Mara Cacace e Grazia Pitorri, l’imprenditore Roberto Bianco e il pilota Alessandro Betti, ha premiato non solo la bellezza ma anche il carisma delle concorrenti.



L’evento ha coinvolto numerose realtà del territorio, e fra queste l’Unione Sportiva Villanovese. Tra i contributi più originali, quello dell’ibridatore di rose Antonio Marchese, che ha impreziosito il palco con le sue creazioni floreali.