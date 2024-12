A Coldirodi ricordo dei Caduti del 19 Dicembre 1944

"Domenica 8 dicembre a Coldirodi si terrà la commemorazione dei tragici eventi del 19 dicembre 1944, in cui caddero i Partigiani combattenti: con loro cadde, innocente vittima di una guerra di sopraffazione e di spietata violenza, il giovanissimo Giuseppe Graziano, che i Partigiani stavano riaccompagnando a casa. Colpito a morte, si trascinò lungo il viottolo, fino a una scalinata che porta ad una casa a destra della stradetta dove morì, senza che ad alcuno fosse permesso portare soccorso.

Alle ore 10 il raduno dei partecipanti con don Marco davanti al monumento dei Caduti della I guerra mondiale, a cui seguirà un corteo verso la Chiesa e celebrazione della S. Messa. Al termine si proseguirà per il Monumento in memoria dei Caduti Partigiani, dove il dott. Leandro Faraldi dell'ANPI di Sanremo terrà l'orazione commemorativa; la cerimonia si concluderà, come di consueto, con una sosta davanti al luogo dove, dopo una interminabile agonia, morì il giovane Graziano".

La Presidente della sezione ANPI G. Cristiano Pesavento Amelia Narciso