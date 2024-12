Premiazione delle eccellenze locali: Il 'Confesercenti Award' riconosce le imprese del territorio

Prima edizione del nuovo riconoscimento “Confesercenti Award” assegnato a 10 nostre imprese associate che si sono distinte nella innovazione, nella crescita sociale, nella passione lavorativa e nella fedeltà al nostro sindacato.

Con la partecipazione della classe dirigente provinciale di Confesercenti, si è svolta a Vallecrosia nel ristorante “Da Erio”, una location d'affetto che ricorda le nostre tradizioni, la cerimonia di consegna delle targhe.

I premi hanno ricordato qualità e storie diverse tra loro di molte imprese del nostro territorio: chi ha agito con passione e con una quotidiana costanza e presenza in azienda, chi ha contribuito a sviluppare il brand turistico di Sanremo su nuovi orizzonti e nuove realtà.

Altri sono stati capaci di creare ogni giorno nuove opportunità con amore per il proprio mestiere e con un'alta professionalità.

Li uniscono i valori della semplicità, della cura speciale nella preparazione e nell’offerta dei diversi prodotti, sempre nel rispetto dell'ambiente e della terra.

La qualità come base, la comunicazione come mezzo per diffondere il profumo dei nostri prodotti tipici.

Abbiamo voluto anche rendere omaggio e tributo alla tradizione del “pane,” il cibo strettamente legato alla quotidianità e al territorio e alla professione del fornaio, che rende ogni giorno magico questo prodotto con fantasia e sacrifici.

Confesercenti ha conferito un premio agli “artigiani del gusto” come segno di gratitudine per il loro mestiere.

Nella galassia di questo sindacato troviamo anche aziende innovative che trattano il monitoraggio ambientale utilizzando dati provenienti dai satelliti dell’Agenzia Spaziale Italiana, capaci di usare “l'intelligenza umana” con la testa nello spazio, supportata dalla tecnologia, offrendo servizi per tutti i cittadini.

Non è mancato un riconoscimento particolare alla freschezza, alla bellezza, all'orgoglio femminile, alla spumeggiante voglia di rendere “dolce” la quotidiana attività, coccolando il palato dei clienti ogni giorno.

La cerimonia di premiazione delle 10 imprese è una sintesi del percorso che la nostra organizzazione provinciale attua tutto l'anno, grazie ai nostri collaboratori storici e più giovani, che con il loro impegno sono sempre vicini alle imprese e ci hanno permesso di raggiungere un livello di alta professionalità che ci distingue.

Elenco delle aziende premiate: