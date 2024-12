Vallecrosia, nuova Giunta in consiglio comunale: redistribuiti deleghe e incarichi di assessori e consiglieri (Foto e video)

Modificata la composizione della Giunta comunale e redistribuite le deleghe agli assessori comunali. Lo comunica il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi nel corso della seduta odierna del consiglio comunale convocata in via d'urgenza.

In seguito alle dimissioni irrevocabili e immediatamente efficaci presentate dall'assessore Antonino Fazzari, che per motivi personali non potrà più ricoprire il suo ruolo, e alla decisione di Armando Biasi di intraprendere una nuova avventura politica come consigliere regionale, che, di conseguenza, non potrà ricoprire il ruolo di sindaco per ovvie incompatibilità, in giunta è subentrato il consigliere comunale Denis Perrone che è diventato così assessore ai Lavori Pubblici, alle Manutenzioni e all'Arredo Urbano. Questa sera si è infatti seduto tra i banchi della Giunta al posto di Fazzari, seduto, invece, tra il pubblico presente in sala.

Sono state modificate anche le deleghe degli altri assessori: Marilena Piardi si occuperà di Politiche sociali, Cultura, Personale, Civico cimitero, Sanità, Protezione civile, Urbanistica e Bilancio; Pino Ierace avrà le deleghe al Turismo, Manifestazioni, Sport, Progetto Città della Famiglia, Polizia locale e Ambiente mentre Patrizia Biancheri si occuperà di Commercio, Rapporti con le Associazioni, Pubblica Istruzione, Centro Storico e Demanio. "Ho già distribuito le mie deleghe e dal prossimo consiglio comunale cadrà il mio ruolo" - dice il sindaco Armando Biasi - "Auguro al neo assessore Perrone e a tutti buon lavoro".

Sono, inoltre, stati redistribuiti gli incarichi dei consiglieri comunali di maggioranza in seguito alla decisione del consigliere Paolo Cuneo di lasciare il gruppo e crearne uno nuovo tra i banchi della minoranza insieme al consigliere Cristian Quesada. Il consigliere comunale Valeria Cannazzaro avrà l’incarico di “Urbanistica, Politiche Giovanili, Marketing, Promozione immagine, Ambiente”; il consigliere comunale Enrico Amalberti avrà, invece, cura di “Frontalieri e Rapporti con il cittadino, Demanio”; il consigliere comunale Stefano Fullone si occuperà di “Attuazione del Programma e Rapporti con la Giunta comunale” mentre il consigliere comunale Marco Calipa avrà cura di “Patrimonio, Sport e Campo Sen. Raoul Zaccari". "Non sono consiglieri semplici che verranno solo ai consigli comunali per alzare la mano, dovranno occuparsi di tematiche specifiche" - afferma il sindaco Armando Biasi - "Il modello che deve essere richiamato è il modello amministrativo, cioè la capacità di amministrare per il bene comune. Al centro dell'attività amministrativa di questa amministrazione era quello di cambiare in meglio Vallecrosia e dare risposte a ciò che i cittadini chiedevano".