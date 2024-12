Soci pubblici di Rivieracqua, Vallecrosia approva il nuovo schema di regolamento per il controllo

Vallecrosia approva, in consiglio comunale, il nuovo schema di regolamento per il controllo congiunto e sub patti parasociali fra i soci pubblici di Rivieracqua.

"Ringrazio il presidente e i capigruppo che hanno riconosciuto la richiesta dell'ente Provincia: la necessità di emergenzialità correlata a questo consiglio comunale perché ci è stato chiesto entro il 9 dicembre di portare, insieme agli altri sessantasei comuni della Provincia, in adozione questa importante deliberazione" - illustra il sindaco Armando Biasi - "Ne abbiamo già discusso nel precedente consiglio, nella fase di bilancio tra le partecipate, quello che è lo stato d'arte di Rivieracqua, quindi, in chiusura di un percorso che ha passato la preoccupazione di un fallimento è un atto giuridico che consentirà ai comuni di essere in assemblea nell'ottica di una convocazione e, quindi, di non trovarsi nella condizione di non essere nella corretta funzione. Non sposta quelli che sono gli obiettivi di mantenere vivo, salubre e funzionale la società Rivieracqua".

"Come detto in commissione noi siamo favorevoli" - dice i consigliere comunale di maggioranza Stefano Fullone.

"Come gruppo ci asteniamo" - afferma il consigliere comunale di minoranza Paolo Cuneo.

"Anche noi ci asteniamo" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Fabio Perri.

La pratica è stata così approvata con cinque voti astenuti.