Oepdaletti pronto a vivere un magico Natale: ecco il calendario degli eventi

Con l'accensione delle luminarie, sabato 7 dicembre, a Ospedaletti si inaugura il lungo periodo dedicato alle festività Natalizie. Domani alle ore 17,30 verrà acceso l'albero di Natale in Piazza Europa e tutte le altre luminarie cittadine per far respirare appieno il clima gioioso delle feste di fine anno.



Nella giornata di ieri – 5 dicembre – la riunione della Giunta Cimiotti ha approvato il Calendario degli Eventi che, dopo l'accensione delle luminarie, prenderà il via venerdì 20 dicembre per concludersi il giorno dell'Epifania lunedì 6 gennaio 2025. Il primo evento in calendario, quello del 20 dicembre, vedrà protagonisti gli studenti delle scuole medie che quella mattina potranno esporre sotto l'ampio portico del Municipio i prodotti a tema natalizio da loro preparati sotto la guida degli insegnanti.



Il giorno dopo, sabato 21, uno degli appuntamenti clou con la Kids Experience riservata alla fascia d'età compresa tra 6 e 12 anni. I giovanissimi partecipanti, incuriositi oppure già appassionati di motori, avranno l'opportunità di cimentarsi in sella a mini-moto per un primo approccio con le due ruote a motore sotto la direzione e l'organizzazione del Comitato del Circuito di Ospedaletti e il Comune di Ospedaletti, insieme allo staff di 'Guido bene Guido sicuro'. Questo evento rappresenta molto più di un corso di guida sicura: è un viaggio educativo che unisce il fascino della storia motoristica con i valori moderni di responsabilità e sostenibilità.



Il Calendario natalizio non dimentica certo gli anziani con tre 'thè danzanti' presso il centro culturale polivalente La Piccola, anziani che si ritroveranno – circa una settantina - domenica 22 dicembre per il tradizionale 'pranzo degli auguri' presso il ristorante Golfo di Napoli, con prezzo calmierato grazie al contributo comunale.



Dice l'Assessore al Turismo Simona Cecchetto: “Dopo aver collaborato alla stesura dello scorso Calendario delle Manifestazioni estive, è per me una grande emozione proporre il mio primo Calendario degli Eventi con la responsabilità di essere l'assessore competente. Grazie alla puntuale e preziosa collaborazione con gli Uffici comunali, in primis quello del Turismo, e grazie ai tanti volontari ospedalettesi, abbiamo predisposto una serie di appuntamenti per tutte le età, dai più piccoli agli anziani, sia residenti che turisti, per poter trascorrere il periodo delle feste di fine anno in serenità e allegria. Buone feste a tutti!”.



Il totale del budget messo a disposizione è di circa 35mila euro: 6mila per l'organizzazione degli eventi e 29mila per l'allestimento delle luminarie.

In allegato il calendario degli eventi.