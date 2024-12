Health and Food Festival: A Villa Nobel la tavola rotonda su alimentazione, benessere e longevità (Foto)

Si è tenuta questo pomeriggio a Villa Nobel la Tavola Rotonda “Alimentazione, benessere e longevità”, organizzata da Confindustria Imperia ed il Guppo Over, all’interno dell’evento Health and Food Festival che si terrà fino all’8 dicembre.

La Tavola Rotonda è stata moderata dal giornalista Gianpiero Timossi. Hanno portato i saluti iniziali il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra, il vicesindaco di Sanremo Fulvio Fellegara ed il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana.

Sono intervenuti alla Tavola Rotonda:

- Gianfranco Trapani, Medico Pediatra, esparto in nutrizione e medicine complemenari,

- Etta Finocchiaro, Medico Chirurgo specialista in Dietologia e Scienza dell’Alimentazione

- ⁠Anna Maria Mariani, , Presidente Fondazione Borea, associata alla sezione Sanità di Confindustria Imperia

- Elena Cagianelli, Direttore Generale GVM Servizi

- Tommaso Scalzi, Responsabile Relazioni Pubbliche Gruppo Over

- Augusta Marino, Direttrice Over Senior Residence Sanremo

- Marco Sarlo, membro Federturismo Confindustria Imperia, Consulente settore Turismo

- Federico Marchi, Esperto di Comunicazione e Turismo esperienziale

- Paola Forneris, Componente del Direttivo di Uni Tre, autrice

- Andrea Capellini, Membro del Comitato delle Regioni di Bruxelles