Area archeologica di Nervia più accessibile e tecnologica, Ventimiglia inaugura il nuovo allestimento dell’Antiquarium (Foto e video)

Nuovo allestimento nell'area archeologica di Nervia a Ventimiglia. Il riqualificato spazio espositivo dell’Antiquarium è stato inaugurato questa mattina alla presenza di autorità civili, locali e regionali, della polizia locale e dei cittadini.

Il museo è stato protagonista di un importante e lungo restyling, finanziato con fondi Pnrr, M1 C3, Investimento 1.2, destinato alla rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura che ha riconsegnato ai cittadini e ai visitatori un luogo completamente rinnovato dove scoprire la storia romana e della città di Albintimilium che sarà ancora più interessante e coinvolgente. "L’Antiquarium di Nervia è il primo museo rinnovato con i fondi del Pnrr Accessibilità che riapriamo nel territorio della nostra regione" - dice Alessandra Guerrini, direttore regionale dei musei nazionali della Liguria - "Seguiranno nel corso del 2025 diverse altri siti ma mi piace sottolineare che si tratta di uno sforzo che sta compiendo in tutta Italia il sistema dei musei nazionali, per aprirsi il più possibile alla comprensione per tutti dei contenuti della nostra storia. Ad Albintimilium questo è tanto più necessario perché il sito archeologico, attraversato dalla strada, dalla ferrovia e dalle costruzioni successive, è molto complesso. Il percorso del museo aiuterà a comprendere meglio le strutture visibili, in primo luogo il teatro, valorizzando nello stesso tempo i più significativi reperti degli scavi”.

Rinnovata completamente anche la comunicazione e la grafica dei pannelli espositivi e l’ingresso al tunnel che dall’area delle terme porta al teatro. Grande risalto è stato dato all’offerta didattica e formativa per scuole e famiglie con un'aula e postazioni appositamente dedicate. “La nuova veste dell’Antiquarium è stata pensata per potenziare l'accessibilità sensoriale e cognitiva grazie anche alla tecnologia, mai come in questo caso, al servizio della storia e del sapere. I visitatori potranno immergersi in prima persona in un viaggio nell’antica Albintimilium grazie alle postazioni e teche multimediali tra cui il monetiere interattivo e un modellino touch delle terme di Albintimilium" - commenta la direttrice dell’area archeologica Nervia Valentina Fiore - "Il nostro intento è rendere i contenuti sempre più interessanti e accessibili per la comunità che spero possa trovare in Albintimilium un luogo di incontro e di confronto. Il museo deve e vuole costruire una comunità e ha già cominciato a farlo in questo intenso anno di lavoro perché tutte le persone che a vario titolo hanno lavorato al museo hanno di fatto costituito una vera e propria comunità. Ringrazio, quindi, lo staff di Area Archeologica e tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato con impegno e passione per la realizzazione di questo importante progetto”.

"Sono stati utilizzati bene i fondi del Pnrr " - afferma l'assessore regionale Luca Lombardi - "La tecnologia, in questo nuovo allestimento, viene utilizzata in maniera opportuna per diffondere la cultura a cittadini e turisti che potranno immergersi nella storia".

"Dobbiamo aprirci a un nuovo tipo di turismo, quello esponenziale" - sottolinea il sindaco Flavio Di Muro, presente insieme agli assessori Serena Calcopietro e Domenico Calimera e il consigliere comunale Matteo Ambesi - "Mai, come in questo periodo, abbiamo avuto finanziamenti così ingenti e un'attenzione dello Stato e del Governo verso la nostra città. Credo fermamente in questa filiera: Comune, Regione e Governo. Siamo già al lavoro per altri importanti investimenti".

Dopo la presentazione del nuovo allestimento si sono svolte visite guidate e un buffet. Tra i visitatori vi erano anche il sindaco di San Biagio della Cima Simone Rotolo e il consigliere di Dolceacqua Luana Mauro.

Visite guidate verranno proposte nel fine settimana per poter ammirare il nuovo allestimento: sabato 7 dicembre dalle 14 alle 17 e domenica 8 dicembre dalle 10 alle 14. È consigliata la prenotazione. Per informazioni contattare drm-lig.albintimilium@cultura.gov.it.