All'Istituto "Fermi-Polo-Montale" di Ventimiglia attivo il corso di ottico

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Grazia BLANCO dell’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia informa che all’interno del plesso servizi per la sanità e l’assistenza sociale è attivo dall’ a.s. 2024 2025 il corso di ottico. Si è voluta dare la dovuta attenzione ai percorsi professionalizzanti per facilitare le prospettive di occupabilità sul territorio.

Il corso per gli ausili ottici adotta una didattica laboratoriale, volta alla motivazione e alla cultura del lavoro, mettendo l’alunno in situazione, facendo emergere le sue potenzialità e le sue risorse, attraverso esperienze didattiche esperenziali aperte e stimolanti. L‘ottico è un operatore sanitario, diplomato, che si occupa della realizzazione e della vendita degli ausili ottici, interpretando la prescrizione dell’oculista.

Il diplomato può trovare occupazione presso strutture comunitarie pubbliche e private. L'Ottico è un professionista che, munito di abilitazione, confeziona, appronta e vende direttamente al pubblico occhiali e lenti a contatto su prescrizione del medico oculista. Applica le proprie conoscenze dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica e dell'optometria ed utilizza gli strumenti utili per l'individuazione dei difetti refrattivi che rientrano nelle sue competenze; sceglie le caratteristiche ottiche delle lenti oftalmiche e provvede alla loro corretta collocazione nella montatura. La sua formazione è focalizzata su due aspetti: quello propriamente tecnico e quello commerciale. Esercita la sua professione in prevalenza all'interno di attività commerciali, dove può assumere una posizione di lavoro autonomo, quando è titolare dell'impresa commerciale, o di lavoro dipendente.

Negli ultimi anni la professione di ottico è balzata all’attenzione della stampa nazionale per l’elevata richiesta di questa figura dal mercato dell’ottica e dunque per l’elevata finalizzazione occupazionale del relativo corso di formazione. Il corso di Ottica consente una percentuale di occupazione lavorativa prossima al 100%.

Per informazioni scrivere a: gallo.antonio@fermipolomontale.edu.it

Porte aperte: mercoledì 18 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.0, sabato 11 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 18.00. “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale per gli ausili ottici” di Ventimiglia in via Roma 61. Nel corso dell’iniziativa, genitori ed alunni potranno visitare il Plesso ed avere informazioni sui corsi di studio, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2025 2026.

Si potranno visitare i laboratori di: Informatica, il laboratorio di Metodologia, Il laboratorio d’Igiene, il laboratorio del corso O.S.S., il laboratorio di Optometria per il corso “di OTTICO”