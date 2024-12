Sfilata, spettacoli e luminarie nel centro città: Ventimiglia accende il Natale (Foto e video)

Sfilata, spettacoli e luminarie animano il centro città di Ventimiglia. “Accendiamo il Natale”, andato in scena nel pomeriggio odierno, ha attirato e intrattenuto grandi e piccini nella piazza davanti al Comune.

La sfilata “Luci Itineranti” di FEM Spettacoli, scortata dalla polizia locale lungo le vie cittadine, ha dato il via all'evento proposto dall'Amministrazione comunale per far divertire i bambini e le loro famiglie in vista del Natale. In seguito, spettacoli di giocolieri e trampolieri del duo “Squilibrio e Fortunello” hanno stupito e divertito il folto pubblico presente in piazza della Libertà fino all'atteso momento dell’accensione dell'albero e delle luminarie installate in città. Per l'occasione erano presenti il sindaco Flavio Di Muro, gli assessori Serena Calcopietro, Adriano Catalano e Domenico Calimera, i consiglieri comunali Enzo Di Marco e Simone Bertolucci e il consigliere regionale Veronica Russo.

"Oggi inauguriamo in anticipo l'accensione delle luminarie" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Quest'anno abbiamo voluto anticipare i tempi e illuminare la città sperando, con questo gesto simbolico, di riuscire a dare un po' di vivacità e vitalità alla nostra Ventimiglia. Ci siamo impegnati per cercare di posizionare le luminarie nel centro cittadino perché è il cuore pulsante della città senza dimenticare le nostre frazioni, dove nei prossimi giorni verranno collocati, grazie alla collaborazione dei comitati di quartiere, anche gli alberi di Natale. Sarà un Natale ricco di eventi e manifestazioni grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria, le associazioni locali e i gruppi di volontari che animano da sempre la nostra città. Inoltre, tornerà il Capodanno in piazza in via Ruffini".

“Un’occasione per riscoprire il nostro senso di comunità e per vivere tutti insieme la magia del Natale" – dice l’assessore alle Manifestazioni Serena Calcopietro - "Sono soddisfatta della partecipazione numerosa di grandi e piccini e delle scuole".

"Ventimiglia pensa ai più piccini perché il Natale è dei bambini" - sottolinea il consigliere comunale Enzo Di Marco che ha contribuito nell'organizzazione dell'evento - "Sono venute tantissime famiglie che si sono divertite nonostante il freddo".