Oggi a Radio Onda Ligure 101 ospite la cantautrice Emma Nolde

Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 in compagnia dei giovani protagonisti della musica italiana.



L’ospite di oggi sarà Emma Nolde, cantautrice toscana che ha da poco pubblicato il suo nuovo album "NuovoSpazioTempo" accolto molto favorevolmente dalla critica italiana, Per Emma si tratta del terzo disco in quattro anni, il primo per Carosello Records e vede le preziose collaborazioni con Niccolò Fabi, Nayt e Mecna.



L’intervista andrà in onda alle 13,10 nel corso del programma “Liguria in onda” condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.