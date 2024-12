Sanremo, proseguono senza sosta i lavori in piazza Borea D’Olmo per l’accensione dell’albero il 7 dicembre (Foto)

Con il Natale ormai alle porte, Sanremo continua i preparativi per vestire la città con il suo abito migliore. In piazza Borea D’Olmo, i lavori per l’allestimento dell’albero di Natale procedono senza sosta, in vista dell’attesa accensione delle luminarie, prevista per sabato prossimo. Questo momento sancirà ufficialmente l’inizio della stagione natalizia e delle manifestazioni collegate.

Negli ultimi giorni il personale addetto ha continuato a lavorare intensamente per completare l’allestimento dell’albero, simbolo per eccellenza delle festività. Già predisposto anche il palchetto che sarà utilizzato per la cerimonia di inaugurazione. La piazza si prepara così a diventare uno dei principali punti di riferimento per le celebrazioni natalizie di quest’anno.

L’accensione dell’albero e delle luminarie sarà accompagnata da un fitto calendario di eventi che animeranno Sanremo durante tutto il periodo festivo. Piazza Borea D’Olmo sarà il cuore delle manifestazioni, ospitando spettacoli musicali, animazioni e attività dedicate ai più piccoli, in un’atmosfera magica e coinvolgente.

Con l’avvicinarsi di sabato, l’attesa per l’accensione dell’albero cresce, promettendo di regalare alla città un evento ricco di emozioni e spirito natalizio. Sanremo si conferma pronta ad accogliere residenti e turisti con un programma di eventi che valorizza il centro cittadino, trasformandolo in un vero e proprio villaggio natalizio.