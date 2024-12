Italia - Francia, Ventimiglia rafforza i rapporti transfrontalieri (Foto)

Si rafforza il rapporto tra Ventimiglia e la Francia. Nel fine settimana il sindaco Flavio Di Muro ha preso parte a due importanti appuntamenti.

Il primo cittadino ventimigliese si è recato a Nizza in occasione dell’Alleanza Transfrontaliera delle Alpi del Sud. "Sono andato a Nizza con i presidenti delle Province di Imperia, Cuneo e della Métropole Nice Côte d'Azur per siglare l’Alleanza Transfrontaliera delle Alpi del Sud, che vede tra le sue priorità l’accesso ai servizi pubblici, la gestione della risorsa idrica, la cooperazione sociale, il bilinguismo, lo sviluppo sostenibile, il turismo e la sanità" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro.

In seguito, è andato a Mentone per rafforzare la cooperazione transfrontaliera. "A Mentone un altro importante tassello nella cooperazione transfrontaliera tra i nostri territori in vista della costruzione del futuro GECT di prossimità" - sottolinea il primo cittadino.