Il Comune di Taggia si candida per il titolo di "Città che legge" per il triennio 2024-2026

Il Comune di Taggia parteciperà al bando ministeriale promosso dal Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, per ottenere il prestigioso riconoscimento di "Città che legge" per il triennio 2024-2025-2026. Questa iniziativa punta a premiare i comuni italiani che si distinguono per il loro impegno nella promozione della lettura e della cultura, elementi essenziali per la crescita sociale e intellettuale di una comunità.

A dare l’annuncio sono stati il Consigliere Comunale con delega alla cultura, Chiara Cerri, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Manuel Fichera, evidenziando quanto sia importante questa candidatura per il nostro territorio.

“L'adesione al progetto Città che Legge, - dichiara il Consigliere Cerri - è fondamentale per favorire l’accesso alla conoscenza e la crescita socio-culturale della comunità, obiettivi che abbiamo sostenuto attraverso iniziative e attività sul territorio. Da molti anni la nostra biblioteca comunale è un punto di riferimento per i nostri cittadini e per i turisti, frequentata e ben fornita per tutte le fasce d’età. Abbiamo lavorato incessantemente per promuovere la cultura attraverso rassegne letterarie che arricchiscono i nostri calendari eventi con numerosi appuntamenti. Proprio in questa ottica, sabato 7 dicembre alle 16.30, daremo il via alla nuova edizione della rassegna Di Libro in Libro, che vedrà protagoniste le autrici Annamaria Acquista e Maria Maddalena Garibaldi, impegnate nella presentazione del romanzo “La ragazza del bergamotto”, moderata da Angelo Giudici. Un altro appuntamento è previsto invece il 22 dicembre con la presentazione di “Le favolose” di Remo Ferretti, autore della raccolta di favole per bambini. Questo è solo uno dei tanti esempi del nostro impegno costante per rendere la cultura accessibile e partecipativa”.

“Partecipare al bando - spiega l’Assessore Fichera - richiede la sottoscrizione di un “Patto locale per la lettura”, un accordo che coinvolge le realtà culturali del territorio con l’obiettivo di favorire la diffusione della lettura e la valorizzazione del patrimonio intellettuale locale. Ci siamo subito attivati, proponendo il progetto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, alle associazioni e alle librerie presenti sul territorio comunale. Ora siamo nella fase di raccolta delle adesioni, e l’entusiasmo riscontrato conferma la vitalità culturale del nostro comune”.

Con questa candidatura, il Comune di Taggia vuole rafforzare il suo impegno nel promuovere la lettura e incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Il riconoscimento di "Città che legge" rappresenta dunque un’opportunità importante per consolidare la rete tra istituzioni, associazioni e promotori culturali e per accedere a nuovi strumenti e risorse che permettano di ampliare l’offerta culturale del territorio.