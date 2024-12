La provincia di Imperia si mobilita per i bambini ricoverati al Gaslini: ecco come donare giocattoli

Lo Staff di Guido Bene sicuro, il Moto Club BMS di Sanremo, e la Croce Bianca di Imperia hanno deciso per Natale di trasformarsi in Babbo Natale e organizzare una raccolta di giocattoli per i piccoli pazienti del Gaslini di Genova, l'iniziativa di raccolta durerà dal 4 al 10 dicembre ed i giochi potranno essere portati presso la sede sociale della Croce Bianca in Viale della Rimembranza a Imperia

"Abbiamo pertanto bisogno del vostro aiuto per realizzare questa nuova impresa che ha come obbiettivo regalare un sorriso ai bambini che sono ricoverati e passeranno le feste in ospedale, assieme agli amici del Moto Club e dello Staff di Guido Bene Guido porteremo personalmente i giocattoli a Genova".

E' molto importante che i giocattoli, se usati, siano nelle loro scatole originali e comunque in perfette condizioni e possono essere per bambini di età diversa.

La Croce Bianca chiede pertanto alla popolazione di Imperia "di aiutarci per Natale a regalare sorrisi a quei bambini che non potranno passare le feste a casa con le loro famiglie"; "sSono sicuro che gli imperiesi risponderanno presenti, dice il presidente, vi aspettiamo presso la nostra sede, sia al mattino che al pomeriggio eventualmente per concordare la consegna si può anche chiamare al numero della segreteria della Croce Bianca 0183 62655 oppure al cellulare di Davide dello Staff Guido Bene Guido Sicuro Davide 334 6097813".