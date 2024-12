Arma di Taggia: con Anffas Sanremo l'incontro sull'inclusione sociale e scolastica all'Istituto 'Colombo'

Successo per l’incontro sull’inclusione sociale e scolastica organizzato per la 'Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità', martedì scorso all’Istituto di Istruzione Superiore “Colombo” di Arma di Taggia, l’atteso organizzato dall’Anffas di Sanremo. L’evento, dedicato al tema dell’inclusione sociale e scolastica, ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti dell’associazione in un momento di dialogo e riflessione.

La giornata si è aperta con la presentazione dell’associazione Anffas Sanremo a cura del suo coordinatore Fulvio Morone ed è proseguita con la proiezione di cortometraggi realizzati dagli utenti del centro diurno Anffas di Sanremo sotto la supervisione del film-maker ed educatore socio-pedagogico Riccardo Di Gerlando. Le opere, toccanti e ricche di significato, hanno offerto spunti preziosi per avviare il dibattito e stimolare il confronto tra i partecipanti. Attraverso queste storie, è stato possibile approfondire le difficoltà affrontate dalle persone con disabilità e le soluzioni per costruire una società più inclusiva.

Un buon apprezzamento è stato espresso dagli studenti per la 'Guida all’Inclusione' distribuita durante l’evento e discussa con il Coordinatore Educativo Alessandro Ricolfi.

Realizzata da Anffas Sanremo, la guida propone un linguaggio semplice e diretto per sensibilizzare i giovani sull’importanza di abbattere le barriere culturali e sociali legate alla disabilità. La Presidente di Anffas Sanremo Marisa Ricca Ormea ha condiviso l’esperienza dell’associazione, ripercorrendo le sfide affrontate nel corso degli anni per promuovere una maggiore integrazione scolastica e sociale.

Al tempo stesso, sono stati messi in luce i progressi compiuti e le prospettive future, con l’obiettivo di consolidare un approccio basato sull’uguaglianza e sul rispetto reciproco. La partecipazione attiva dei giovani ha dimostrato l’importanza di continuare a investire nella sensibilizzazione, affinché le nuove generazioni possano diventare protagoniste del cambiamento verso una società più equa. Un evento, che non solo ha celebrato la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità,

ma ha anche lasciato un messaggio profondo: l’inclusione non è solo un obiettivo da raggiungere, ma un valore fondamentale su cui costruire il futuro.

L’evento è stato reso possibile grazie ad un lavoro di rete e sinergia tra Anffas Sanremo ed il personale scolastico dell’Istituto Colombo.