Via Francia, a Sanremo, e la relativa galleria rimarranno chiuse al traffico per sei notti consecutive, a partire dal 9 dicembre, per una serie di lavori di manutenzione programmati sul ponte.

La circolazione stradale sarà quindi interrotta in orario notturno, dalle ore 22 alle 6 del mattino seguente, da lunedì 9 a sabato 14 dicembre compresi.

Il provvedimento prevede anche il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli trasgressori.