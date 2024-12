Sanremo 2025: scatta il countdown per il Festival, Mager "Clima già frizzante". Sindoni: "In piazza Colombo grandi nomi" (Video)

Countdown. Con l'annuncio ufficiale dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025, in programma dall'11 al 15 febbraio, cresce l'entusiasmo in città. Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e l’assessore al Turismo, Alessandro Sindoni, hanno accolto positivamente la lista presentata dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti, sottolineando le aspettative per un evento che si preannuncia attesissimo. Il conto alla rovescia in città è ufficialmente partito e, dopo gli "antipasti" rappresentati dal Premio Tenco e da Area Sanremo, lo show di Capodanno sarà l'ultimo step prima dell'inizio di quella che ormai viene ribattezzata come la "settimana santa".

"Curioso per ciò che accadrà fuori dall'Ariston". L’assessore Sindoni ha manifestato grande fiducia verso la direzione artistica di Carlo Conti, che torna al timone del Festival dopo le esperienze dal 2015 al 2017. "Siamo molto fiduciosi, in primis per l'esperienza di Carlo. Ogni anno ci sono nomi che fanno discutere, altri che sono garanzie. Aspettiamo come ogni anno," ha dichiarato. L'assessore, inoltre, si è detto particolarmente interessato al palco esterno di piazza Colombo, una tradizione ormai consolidata che porta il Festival anche fuori dall'Ariston, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio. "Il palco esterno è importante per Sanremo: crea un'economia parallela e permette ai cittadini senza biglietto di godersi qualche cantante importante," ha aggiunto. Pur non potendo ancora confermare i nomi degli artisti che si esibiranno in piazza, Sindoni ha assicurato che saranno figure di alto profilo: "Mi è arrivato qualcosina, ma in via informale. Si parla comunque di nomi di grandissimo livello."

"Per me è il primo Festival, il clima è già frizzante". Per il sindaco Alessandro Mager, questo Festival rappresenta una prima assoluta. Con entusiasmo e un pizzico di emozione, il primo cittadino ha descritto l’atmosfera già vivace all’interno di Palazzo Bellevue: "Io sono un novizio, per me è il primo Festival, e sto parlando da giorni con gli uffici per recepire tutte le informazioni utili. Il clima è già frizzante, e gli uffici sono al lavoro per garantire la migliore riuscita dell'evento."

Mager ha poi sottolineato la scelta di portare a 30 il numero di cantanti in gara, rispetto ai 24 dell'anno scorso: "Questo indica che il direttore Carlo Conti ha ritenuto che le proposte fossero molto interessanti e quindi meritevoli di questo aumento. I gusti musicali di tutti verranno soddisfatti, perché abbiamo proposte musicali variegate, con stili diversi."

Tra le solite polemiche e la tanta curiosità di fan e appassionati, l’attesa per il Festival di Sanremo 2025 continua a crescere. Il countdown per quella la kermesse canora più importante in Italia è ufficialmente iniziato.