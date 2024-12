Bordighera: nel fine settimana, un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi dipinti da Claude Monet

Quanto Bordighera sia stata importante per Claude Monet e non solo per lui, quanto la sua pittura cambiò da quel 1884, quanto il Giardino Moreno lo influenzò per la creazione di Giverny, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024 alle ore 10.30, con partenza da villa Pompeo Mariani a Bordighera, si cercherà di narrare questa straordinaria esperienza artistica e di entrare in quella magica atmosfera e nella Bordighera di quel tempo.