Imparare a giocare a blackjack: guida alle risorse più utili

Gioco affascinante e strategicamente raffinato, il blackjack continua ancora oggi ad attirare gli amanti del gioco online di tutto il mondo. Per padroneggiare le sue regole e ideare delle strategie realmente efficaci è necessario però affinare le conoscenze del gioco con una vera e propria formazione. Le risorse, sia fisiche che online, sono tantissime e districarsi tra questi numerosi input può essere difficile. Ecco allora una guida alle risorse più efficaci per iniziare o approfondire la formazione sul blackjack.

Una selezione dei migliori libri sul blackjack

Uno dei testi più celebri e utili per i principianti è “Beat the Dealer” di Edward O. Thorp. Pubblicato per la prima volta nel 1962, questo libro è diventato un punto di riferimento per chi vuole comprendere le regole del gioco e le strategie matematiche alla base del blackjack. Thorp è stato il primo a dimostrare che, utilizzando il conteggio delle carte, è possibile ottenere un vantaggio sul banco. Il libro è considerato essenziale anche per chi desidera diventare un esperto.

Se invece si vuole partire con un approccio più pratico e contemporaneo, il libro da scegliere è “Blackjack Blueprint” di Rick Blaine. Questo libro offre una panoramica completa delle strategie più avanzate, tra cui il conteggio delle carte, la gestione del bankroll e le tecniche per evitare gli errori più comuni. Blaine dedica anche un capitolo importante all’aspetto psicologico del gioco e offre dei consigli sul comportamento da tenere nei casinò, aiutando i lettori anche a muoversi nell'ambiente delle strutture che ospitano i tavoli verdi.

Un altro libro molto apprezzato è “The Theory of Blackjack” di Peter A. Griffin. Si tratta di un testo più tecnico e matematico che esplora in profondità le probabilità e le statistiche legate al gioco. Questo testo è ideale per chi ha già una base di gioco e desidera approfondire gli aspetti teorici del blackjack.

Infine, “Blackjack: Take the Money and Run” di Henry Tamburin è un ottimo testo per chi vuole studiare il blackjack partendo da un approccio più pratico e applicato. Questo libro si concentra sulle tecniche per massimizzare le possibilità di vincita, con un focus particolare sul conteggio delle carte. Questi libri offrono una combinazione di teoria, strategie pratiche e approcci psicologici che possono aiutare chiunque, dai principianti agli esperti, a migliorare le proprie abilità nel blackjack.

Imparare dai migliori: come giocano i campioni?

Mentre si apprende la teoria del gioco del blackjack, è sicuramente molto utile osservare i campioni giocare. L’abilità più difficile da imparare in questo gioco infatti è quella della strategia. Non basta conoscere a fondo le regole ma bisogna provare a entrare il più possibile nelle dinamiche del gioco per trarre sempre il meglio dalle molteplici casistiche che si possono presentare durante una partita.

Un campione italiano che può insegnare molto ai giocatori di tutti i livelli è Dario De Toffoli. Oltre ad aver pubblicato un libro con tutti i consigli utili per migliorare le proprie abilità ai giochi del tavolo verde, la carriera professionistica di Dario si è distinta da quella di altri suoi colleghi per l’approccio matematico. Se si cerca il suo nome su YouTube sono tante le interviste in cui il giocatore racconta la sua lunga esperienza al tavolo verde dispensando anche suggerimenti sulle strategie che hanno caratterizzato il suo gioco negli anni.

Per soddisfare la propria curiosità sui diversi metodi di approccio al blackjack invece si può imparare con i video di Casinò Italia. Si tratta di un canale Youtube in cui vengono condivise tecniche, strategie e risultati ottenuti approcciando il blackjack e altri giochi da casinò applicando diverse metodologie di gioco.

Altra fonte di informazioni utile per avere uno sguardo interno al gioco del blackjack è il documentario “Inside The Edge: A Professional Blackjack Adventure”. A raccontarsi in prima persona sono alcuni dei più grandi campioni della storia del blackjack come Al Francesco, Tommy Hyland, Arnold Snyder e Stanford Wong. Ad affascinare in questo documentario sono anche i racconti che riguardano aspetti considerati secondari del gioco, come la legalità dei giochi di casinò e le dinamiche all’interno delle strutture dei casinò.

I corsi di formazione sul blackjack

L’interesse per l’apprendimento del gioco del blackjack è stato tale da far sì che, dall’alta domanda, nascessero dei corsi online. Alcune piattaforme come ad esempio Udemy, offrono diversi corsi sul blackjack dai più strutturati, che richiedono un investimento di tempo maggiore, ai più brevi e mirati. Questi ultimi vertono su aspetti più specifici del gioco come la conta delle carte o l’uso di strategie specifiche.

In alternativa, si può optare per un corso creato direttamente da un giocatore professionista come Mathieu Blake fondatore del canale Youtube Never Split 10s e ideatore di The Blackjack Academy. Mathieu insegna a giocatori di tutti i livelli a migliorare tutti gli aspetti legati al gioco: dalle regole di base, al comportamento da tenere in relazione al dealer, fino a spingersi su aspetti più tecnici come la gestione del bankroll, la conta delle carte e le strategie di scommessa. Interessanti sono anche le sue lezioni riguardo le diverse varianti del blackjack presenti sempre all’interno dell’Academy.

Non si può imparare senza fare: ecco dove giocare a blackjack

Iniziare a muovere i primi passi all’interno delle piattaforme di gioco è imprescindibile per migliorare le proprie abilità a blackjack. Ma dove è possibile “esercitarsi” per provare a diventare dei campioni? Innanzitutto è bene iniziare a fare pratica tramite le versioni gratuite di blackjack online che permettono di allenare le proprie strategie senza prevedere un investimento iniziale. Quando ci si reputa pronti invece si possono cominciare a provare le differenti proposte di blackjack dei principali bookmaker italiani. È bene iniziare fissando un bankroll meno ambizioso, più facile da gestire e che permetta di non subire grandi perdite in caso i primi match non vadano come sperato. Oltre alle numerose opportunità di giocare online si può valutare anche la partecipazione a dei tornei fisici, allo scopo di sperimentare le emozioni del blackjack in prima persona.