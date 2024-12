CatSlap (SLAP) registra un aumento del 40% con lo Slap-to-Earn, gli acquisti di token, il burning e la quotazione su CEX

La nuova meme coin in tendenza, Catslap, vede il suo prezzo aumentare del 40% dopo una serie di annunci significativi, tra cui il lancio dello Slap-to-Earn, che premia i detentori di token per i loro “sforzi”.

Gli sviluppatori di Catslap sono stati molto impegnati. Il progetto ha solo una settimana e già nuove funzionalità vengono lanciate, probabilmente come parte del piano originale del team.

Ora c'è un incentivo in più per "schiaffeggiare", portando il progetto ben oltre l'offerta limitata di meme coin come Popcat, spesso usata come confronto. L'engagement della community sta crescendo man mano che la voce sulle nuove funzionalità si diffonde.

Non solo c'è una nuova funzionalità P2E, ma il prossimo burning avverrà quando lo Slapometer raggiungerà i 25.000.000, e attualmente è a 23 milioni.

Lo Slap-to-Earn, insieme ai burning e ai buyback, aiuteranno a portare $SLAP sempre più in alto.

Il programma di burning è una mossa geniale del team che supporta l'appeal virale del "gatto schiaffeggiatore" con una vera utilità. Sulla dashboard Catslap Burning si possono vedere tutte le transazioni.

Fin dall'inizio, i token vengono bruciati quando gli investitori sbloccano i loro token in anticipo, quindi ci sono due flussi di burning che supportano il valore dell'offerta circolante.

Nel frattempo, il team ha ricomprato token nel mercato aperto, una nuova dashboard Catslap Buyback mostra le transazioni. Il buyback è un'altra iniziativa di supporto al prezzo da parte del team di Catslap, e sta dando i suoi frutti.

I token $SLAP sono scambiati a $0,0034 con passi decisivi in aumento nelle ultime 24 ore dopo una fase di consolidamento.

Una liquidità enorme di $4,4 milioni mostra che Catslap è pronto per il grande salto.

Tutto questo arriva dopo un aumento gigantesco della liquidità nella coppia di trading SLAP/ETH su exchange decentralizzati, raggiungendo i $4,4 milioni, preparando il mercato per l'ingresso di una grande quantità di nuovi investimenti.

La capitalizzazione di mercato completamente diluita ha superato i $30 milioni e la presenza sui social media della community sta crescendo di circa il 10% al giorno. Il numero di follower su X è ora di 10.100 e su Telegram è di 2.271.

Ora ci sono due modi per schiaffeggiare. Gli utenti possono continuare a farlo come al solito senza guadagnare punti per la classifica, selezionando il personaggio che desiderano schiaffeggiare di più.

In alternativa, gli utenti possono selezionare lo "Slap to Earn", che farà apparire la classifica, con un'opzione per connettere il wallet. Una volta che il wallet è connesso e contiene token $SLAP, l'utente potrà schiaffeggiare per guadagnare punti e scalare la classifica.

Di conseguenza, gli investitori noteranno che c'è una classifica aggiuntiva che elenca i wallet degli utenti accanto alla classifica originale che mostra i punteggi per paese. Tutto questo contribuisce al divertimento in modo competitivo e coinvolgente. Gli utenti vedranno chiaramente il numero di schiaffi individuali che hanno effettuato.

Cliccando sulla classifica per paese, si vedrà il totale dello Slapometer. Il prossimo burning avverrà probabilmente nelle prossime ore, poiché mancano meno di due milioni di schiaffi prima che si raggiunga il prossimo evento di burning, quando verrà raggiunto il traguardo di 25 milioni.

Diamo uno sguardo più da vicino al Catslap Burned Tokens. Finora sono stati bruciati 12.560.571 token, del valore di $46.175. Non manca molto al prossimo evento di burning, con un altro aumento del prezzo.

$77.969 di acquisti di $SLAP per aiutare il prezzo a eliminare uno zero

Il Catslap Buyback, lanciato ieri, è accessibile tramite un link nella parte superiore della homepage.

Gli acquisti del token $SLAP da parte del team ammontano a 21.206.509, pari a $77.969. Come indicato sulla pagina della dashboard degli acquisti, questa frenetica attività ha l'obiettivo di contribuire ad eliminare uno zero dal prezzo del token.

Gli investitori sono impressionati dal rapido lancio delle nuove funzionalità senza intoppi, come si può vedere dal prezzo, ma anche dalla reazione della comunità altamente coinvolta su Telegram.

E c'è anche lo staking: si può guadagnare il 40% di premi annuali

Lo staking è attivo fin dal lancio del progetto e i detentori di token possono guadagnare il 40% all'anno in ricompense $SLAP. Per citare direttamente il team:

“Lo staking significa bloccare i tuoi token Catslap per guadagnare premi. Quando si mette in staking, i token vengono bloccati per 7 giorni; questo processo si chiama vesting. Se decidi di ritirare prima del tempo, i token che non sono ancora sbloccati verranno bruciati (persi permanentemente).

Ad esempio: dopo 3,5 giorni (metà dei 7 giorni), il 50% dei tuoi token sarà sbloccato.

Se decidi di ritirare i token in quel momento, riceverai il 50% sbloccato, ma il restante 50% verrà bruciato.

Se aspetti i 7 giorni completi, tutti i tuoi token saranno sbloccati e potrai ritirarli senza alcuna perdita.”

Puoi mettere in staking qui: https://catslaptoken.com/en/staking

Infine, la lista su un exchange centralizzato (CEX) sarà annunciata tra quattro giorni, il che sta anche alimentando la FOMO attorno al progetto.

Oltre a essere in tendenza su DexTools e Dexscreener, Catslap è stato regolarmente presente nelle classifiche dei "token più popolari" di Crypto.com.

Non si sa se Crypto.com elencherà $SLAP, ma i CEX sono affamati di essere tra i primi a catturare i volumi di trading di meme coin emergenti come Catslap.

Acquista $SLAP usando Best Wallet o direttamente dal sito web di Catslap

Il wallet Web3 Best Wallet sta rapidamente facendo parlare di sé nel mondo delle criptovalute e la sua funzionalità "Upcoming Tokens" potrebbe essere la stella che lo farà brillare. Tra i token in vendita c'è anche $SLAP.

Si può acquistare facilmente e mettere in staking $SLAP. Adottando un approccio a lungo termine e facendo staking per 12 mesi, si guadagnerà un ritorno del 40% sul deposito.

Più di 100.000 utenti hanno installato Best Wallet, portando un pubblico altamente coinvolto a Catslap. L’app può essere scaricata da Google Play o Apple Store.

Si può anche acquistare Catslap visitando la homepage di Catslap, dove c'è un widget per l'exchange. I metodi di pagamento disponibili sono ETH, USDT o carta.

Gli acquirenti saranno felici di sapere che il token $SLAP è stato sottoposto a una verifica da parte di SolidProof e non sono stati riscontrati problemi.

Il prezzo di Catslap è destinato a salire notevolmente da qui in avanti, e si è ancora molto in anticipo. Il mondo delle criptovalute sta esplodendo e Catslap sembra avere la forza, l'utilità e l'appoggio del team nel diventare la prossima meme coin che decollerà.

Visita il sito ufficiale di Catslap