Sanremo: con la Plogging Challenge, legata al progetto ‘Sportivi per natura in riviera’, ripulita l’area intorno al campo di atletica

In concomitanza con la Sanremo Marathon si è svolta, nella mattinata di sabato durante le iscrizioni alle gare del weekend, la Plogging Challenge. L’iniziativa, già protagonista durante la ‘Run for the Whales’ di giugno, rientra all’interno del progetto 'Sportivi per Natura in Riviera'. L’evento combina sport e tutela dell’ambiente, promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile.

La Plogging Challenge ha visto la partecipazione de 'I Deplasticati' in un’attività che ha unito corsa e raccolta dei rifiuti per un mondo più pulito. Si è infatti svolta un’opera di pulizia nell’area di Pian di Poma, che ha portato alla raccolta di sette grandi sacchi di rifiuti tra plastica, mozziconi e altri rifiuti. La giornata si è conclusa con una cerimonia di premiazione per tutti i volontari dell’associazione a ricordo di questa edizione.