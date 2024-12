Il Comune di Bordighera informa che, in occasione dei Mercatini di Natale in programma nel centro storico, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza della Maddalena ed in Via P. Mariani (area retro chiesa) dalle ore 8.00 del 6 dicembre alle ore 24.00 dell’8 dicembre 2024.