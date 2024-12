Bordighera, al via i lavori di riasfaltatura: interventi su via Vittorio Emanuele, via Piave e via Tumiati

Partiranno venerdì 6 dicembre nuovi lavori di riasfaltatura a Bordighera, secondo il progetto esecutivo approvato dalla Giunta lo scorso 22 novembre per un quadro economico del valore di € 195.000. Gli interventi in via Vittorio Emanuele II, tra via San Marco e il distributore EuroPam, saranno interamente realizzati venerdì x dicembre. A tal proposito è stata emessa l’ordinanza n. 207 che istituisce dalle ore 7.00 a fine lavori il divieto di sosta con rimozione forzata in via Vittorio Emanuele sulla corsia lato mare, nell’area compresa tra via San Marco e il civico 451. La viabilità verrà regolata a senso unico alternato a mezzo d’impianto semaforico.

Lunedì 9 e martedì 10 dicembre verrà invece rifatto il manto stradale di via Piave e via Tumiati. In questo caso l’ordinanza istituisce, il 9 e il 10 dicembre dalle ore 7.00 a fine lavori, il divieto di sosta in entrambe le vie. Viene inoltre regolamentata la viabilità alternativa, disposta come a seguire in tutte e due le giornate.

• Divieto di transito in via Tumiati e in via Piave dalle ore 8.00 alle 12.00 e successiva riapertura di via Piave da sud verso nord con obbligo di svolta a destra in via Tumiati\piazza de Amicis sino a fine lavori prevista alle ore 18.00

• Obbligo di svolta a destra sulla via Romana in via Regina Margherita per i veicoli ivi circolanti da ovest verso est, dalle ore 8.00 a fine lavori prevista alle ore 18.00

• Viabilità alternativa per il raggiungimento della città alta: via Coggiola o Via Garnier con indicazione di segnaletica verticale.

Il Comune si scusa per i disagi che potrebbero verificarsi in concomitanza con i cantieri.