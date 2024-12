Zane (Fit Cisl): “Amaie deve assumere i 60 lavoratori somministrati che lavorano da anni all’interno dell’azienda”

“Tra i prossimi obiettivi di Amaie ci deve essere quello di assumere i 60 lavoratori somministrati che lavorano da anni all’interno dell’azienda”, spiega Umberto Zane, coordinatore regionale della Fit Cisl nel comparto Igiene Ambientale.



“Tra domani e giovedì 4 dicembre si svolgeranno all’interno di Amaie le elezioni dei nuovi RSU e RLSSA ma anche in tutte le altre aziende nel comparto Igiene Ambientale. Come Fit Cisl Liguria abbiamo programmi importanti come RSU per tutti i lavoratori del comparto della provincia di Imperia a partire dall’incremento del personale operativo ad oggi che è carente, il riconoscimento del livello professionale rispettando il CCNL, l’incentivazione dell’indennità della prestazione domenicale tramite accordo di secondo livello, l’aumento economico del premio di risultato annuale e, non esaustivo, ma anche un contributo economico aziendale per le prestazioni lavorative nelle giornate festive. Nello specifico per Imperia dove opera la De Vizia Transfer chiediamo il rispetto del CCNL di settore per quello che riguarda la vestizione dei lavoratori compreso il lavaggio degli indumenti da lavoro. Complessivamente puntiamo molto anche sulla sicurezza: bisogna introdurre 4 ore mensili di addestramento per ogni dipendente, accrescere il coinvolgimento del RLSSA nelle scelte aziendali e istituire la figura del RLSSA di sito produttivo, per favorire il controllo sulle aziende”, conclude il coordinatore regionale della Fit Cisl nel comparto Igiene Ambientale.