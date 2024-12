Ventimiglia, Renata Briano presenta “La Liguria in cucina” a 'La stampa in Biblioteca'

Renata Briano inaugurerà il ciclo di incontri previsto per il 2024-2025 de “La stampa in Biblioteca”, organizzato da Miriana Rebaudo per l'associazione Pro Cultura Ventimiglia. L'incontro è in programma mercoledì 4 dicembre alle 16 a Ventimiglia, presso la Biblioteca Aprosiana.

Food blogger tra le più seguite in Italia, Renata Briano, insieme al marito Luciano Ricci, illustrerà le sue ricette, molte delle quali sono tipiche della nostra tradizione, da Ventimiglia a Sarzana, raccolte nel libro “La Liguria in cucina”, facente parte del blog Giallo Zafferano.

"L’autrice, supportata dal Luciano, racconterà con la sua tipica ironia anche molti aneddoti e curiosità" - fanno sapere gli organizzatori - "Ricordiamo che la Briano ha alle spalle una lunga e luminosa carriera politica. E' stata, infatti, assessore all’Ambiente per la Provincia di Genova e poi alla Regione Liguria, con la medesima delega, e, infine, europarlamentare. Poi la svolta in cucina, dove ha molti follower, anche nel nostro territorio. Renata e Luciano dialogheranno pure con Mara Cilli e il pubblico che verrà".