Ventimiglia, il Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera sbarca a "La stampa in Biblioteca" (Foto e video)

Aneddoti, curiosità e ricordi sul Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera sono stati raccontati nel secondo appuntamento de "La stampa in Biblioteca", ideato da Miriana Rebaudo e organizzato dall’associazione Pro Cultura Ventimiglia, andato in scena oggi pomeriggio presso la Biblioteca Aprosiana in piazza Bassi 1, accanto alla chiesa di Sant’Agostino. Gigia Perfetto e Claudio Marchiori hanno presentato al pubblico presente il libro “Sorridi sei a Bordighera”.

Alessandra Pieracci, giornalista de La Stampa di Torino, ha intervistato gli ospiti che hanno illustrato il libro cover della manifestazione dalla nascita fino al 2023. "Un volume che è dedicato al Salone, a mio padre, Cesare Perfetto, e a chi, in oltre settant’anni, ha collaborato al successo mondiale della manifestazione, nata in una sera d’estate del 1947 e che per tanti anni è stata sicuramente tra le più celebri ed apprezzate dell’intera Liguria" - dice Gigia Perfetto, figlia di Cesare, ideatore e patron della manifestazione - "Una raccolta di disegni che ripropongono con tono a volte bonario, a volte caustico, al nostro sguardo di oggi mezzo secolo di evoluzione del costume, questioni sociali, culturali e dell’ambiente".

Per l'occasione erano presenti anche l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro e il consigliere comunale di Bordighera Giuseppe Trucchi.