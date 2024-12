Ventimiglia, domani mattina incontro-dibattito sull'inclusione lavorativa delle persone più fragili

In occasione della Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità, SPES promuove un incontro-dibattito per accendere i riflettori sui temi fondamentali legati all’inclusione e alla valorizzazione delle persone con disabilità. L’evento (locandina) dal titolo Orientamento, lavoro, politiche attive di inclusione sociale si terrà domani mattina alle 10, in comune a Ventimiglia (Sala Consiliare).

Dopo anni di impegno sul fronte delle autonomie personali, della vita indipendente e del cohousing, quest’anno SPES punta l’attenzione sull’inclusione lavorativa, mettendo in evidenza lo stato di applicazione in provincia di Imperia della Legge 68/1999. Durante l’incontro, verrà avviato un confronto costruttivo con la rete di Enti, Cooperative e partner del territorio che collaborano con SPES per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro delle persone più fragili.

L’obiettivo di SPES è rafforzare la capacità delle aziende di accogliere persone con disabilità, promuovendo esperienze lavorative significative. Per farlo, SPES lavora in sinergia con il settore privato, l’Agenzia per il Lavoro e la Regione Liguria, creando un modello di collaborazione virtuosa che punti a superare le barriere e a costruire opportunità concrete.

L’incontro sarà anche occasione per riflettere sulle buone pratiche esistenti e per proporre nuove strategie che valorizzino il contributo delle persone con disabilità nella società, ponendo le basi per una maggiore integrazione sociale e lavorativa.

"L'inclusione è un valore condiviso e una responsabilità collettiva - dichiara Matteo Lupi, presidente di SPES Aps -. Attraverso iniziative come questa, vogliamo contribuire a costruire un futuro più equo e sostenibile per tutti".

Programma :

Ore 10:00 Saluti istituzionali (Comune di Ventimiglia, Asl 1 Imperiese)

Ore 10:15 Introduzione a cura di Matteo Lupi (Presidente SPES APS)

Ore 10:30 Situazione dell'inserimento lavorativo delle fasce più deboli: fotografia e proposte (Alessandro Petrini, Segretario FP CGIL Imperia).

Ore 10:45 Presentazione di testimonianze di lavoro di rete:

• “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Città di Ventimiglia in rete con Associazione Spes – Jobel – Me We – Spes Coop Onlus – “terzosorriso”: interviene la Dott.ssa Silvia Mabadeje Assistente Sociale Ambito territoriale Sociale 1 Liguria.

• Testimonianze dirette:

› Biodiversità apistica e umana: progetto "Ape nera" ad Airole. Intervento di Fabrizio Zagni;

› L’alternanza scuola-lavoro: il racconto degli studenti del Fermi Polo Montale;

› Rete etico agricola del Ponente ligure. Recupero terreni abbandonati e riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata: prospettive di inserimento lavorativo – interviene il dott. Giuseppe Ferrea Azienda Agricola “Verdiamo”;

› Centro “Pastore” di Ventimiglia: interfaccia tra servizi, famiglie e mondo del lavoro – interviene Daniela Biancheri responsabile progettazione.

Ore 11:30 Dibattito

Ore 12:00 Conclusioni

La Giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità, indetta dalle Nazioni Unite nel 1981 mira ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità.

Per ulteriori informazioni: www.spesauser.it