Ventimiglia, rotatorie in corso Genova: iniziati i lavori (Foto e video)

Nuove rotatorie in corso Genova a Ventimiglia. Sono iniziati, oggi, i lavori per la realizzazione di rotonde che svolgeranno un ruolo di collegamento con il parcheggio soprastante in fase di costruzione.

La scorsa settimana era stata posizionata la segnaletica gialla, da cantiere, lungo corso Genova, nel tratto di strada compreso tra il Mc Donald's e il semaforo, e oggi le ruspe hanno iniziato a spaccare lo storico muro, nei pressi di via Tacito, per creare una rampa che permetterà alle auto di raggiungere il parcheggio.

Un’infrastruttura fondamentale per tutta la città, il cui progetto, avviato dall'Amministrazione Scullino, è stato portato avanti dall'Amministrazione Di Muro. "Sono ripartiti, con l’abbattimento del muraglione all’incrocio con via Tacito, i lavori all’interno delle ex aree ferroviarie di corso Genova che, una volta terminati, consegneranno alla città oltre 800 posti auto e una nuova viabilità" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Un’operazione resa possibile grazie al prestito flessibile siglato con Cassa Depositi e Prestiti che oggi ci consente di realizzare le due fondamentali rotatorie e relative rampe di accesso al parcheggio".